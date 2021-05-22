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Evde dehşet! İşçileri için kiralamak istemişti!

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde inşaat ustası Osman Karabulut, işçileri için kiralamak istediği müstakil boş evde tanınmayacak halde erkek cesedi bulundu. Üzerinden Hakan Çolak'a (42) ait kimlik çıkan ceset incelenmek üzere morga konuldu.

SON DAKİKA! Evde dehşet! İşçileri için kiralamak istemişti! - HABERLER
Kapalı odadan ceset çıktı!
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DHA

Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi Kırkgöz Caddesi´nde bugün saat 12.30 sıralarında işçilerinin konaklaması amacıyla kiralamak istediği evi incelemeye gelen Osman Karabulut, odaları gezerken vücudunun büyük bölümü tanınmayacak halde erkek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede cesedin üzerinden Hakan Çolak'a ait kimlik çıktı. İncelemenin ardından ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı.


İnşaat ustası Osman Karabulut, "Eve bakarken kapalı bir kapı vardı. Kapıyı açtığımızda cesetle karşılaştık, polise haber verdik. Tanınmayacak haldeydi ceset. Çok uzun zaman olmuş sanırım öleli" diye olayı anlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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