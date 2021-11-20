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Haberler Basketbol EuroLeague SON DAKİKA | Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'a deplasmanda yenildi: 86-75 - SPOR HABERLERİ
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Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'a deplasmanda yenildi: 86-75

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında konuk olduğu Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'a 86-75 yenildi. Bu sonuçla sarı-lacivertli takım 8. kez mağlup olurken, Zalgiris ikinci galibiyetine ulaştı

SON DAKİKA | Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'a deplasmanda yenildi: 86-75 - SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Beko Litvanya'da mağlup: 86-75
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Maça iyi başlayan ve Booker'ın basketiyle 4. dakikada 11-4 üstünlük yakalayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği de 18-16 önde geçti.

Sarı-lacivertli ekip, ikinci periyodun başında Webster'in basketine engel olamayınca Zalgiris Kaunas, 12. dakikada 20-18 öne geçti. Fenerbahçe Beko, Melih'in basketiyle 13. dakikada 22-22 beraberliği sağlasa da rakibinin sayılarına engel olamayınca soyunma odasına 9 sayı geride gitti: 38-29.

Maçın ikinci yarısına kötü savunma yaparak başlayan Fenerbahçe Beko, Strelnieks'in üç sayılık basketine engel olamayınca 21. dakikada 14 sayı (43-29) geriye düştü. Kalan bölümde hücumda daha etkili olan sarı-lacivertli ekip, Vesely'nin basketiyle 28. dakikada farkı 4 sayıya (56-52) indirdi. Zalgiris Kaunas, üçüncü periyodu da 64-59 önde geçti.

Fenerbahçe Beko son periyotta oyundan tamamen düştü ve farkın açılmasına engel olamadı. Farkı 18 sayıya kadar çıkaran Zalgiris Kaunas, Fenerbahçe Beko'yu 86-75 mağlup etti.

Sarı-lacivertli takım 8. kez mağlup olurken, Zalgiris Kaunas ise ikinci galibiyetini elde etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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