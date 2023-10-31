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        İtalya'da gündem Edin Dzeko! "Kariyerini bitireceği takımı buldu"

        Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki yıldız golcüsü Edin Dzeko, sarı-lacivertlilerde sergilediği performansla İtalyan basınında gündem oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 20:36 Güncelleme: 31.10.2023 - 20:36
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        Fenerbahçe'nin sezon başında Inter'den kadrosuna kattığı Edin Dzeko, sergilediği performansla İtalyan basınında adından söz ettirmeye devam ediyor.

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        Calciomercato adlı internet sitesi, sarı-lacivertli formayla ligde 10, Avrupa'da ise 2 gol atarak toplamda 12 kez fileleri havalandıran Bosna Hersekli forveti manşetine taşıdı.

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        Fenerbahçe'nin 19'da 19 yapmasında büyük pay sahibi olan 37 yaşındaki golcü için şu ifadelere yer verildi:

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        "TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU"

        Edin Dzeko, Roma ve Milano'da geçirdiği yılların ardından Fenerbahçe forması ile devam etme kararı aldı. Dzeko'nun, Türk futbolu üzerindeki etkisi yıkıcı oldu ve ligde oynadığı 10 maçta, 799 dakikada attığı 10 golle birlikte taraftarların sevgilisi oldu.

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        Avrupalı en iyi golcüler sıralamasında Bosnalı oyuncu, İtalyan futbolunun bir başka eski tanıdığı ve Fenerbahçe'nin rakibi olan Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi ile birlikte sekizinci sırada yer alıyor. Dzeko sadece Erling Haaland, Kylian Mbappe ve Harry Kane gibi kalibredeki golcülerin arkasında yer alıyor.

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        "FENERBAHÇE'Yİ ZİRVEYE TAŞIDI"

        Bosna milli takımının forvet oyuncusu, son lig maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda Pendikspor'u 5-0 yendiği maçta hat-trick yaptı. Sarı-lacivertlilerin 9 numarasının attığı 3 golle birlikte, takımının Mauro Icardi'nin formasını giydiği Galatasaray'ın önünde ligde tek başına zirvedeki yerini korumasına yardımcı oldu.

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        37 yaşındaki Edin Dzeko hala kararlı ve 10 yıl sonra (kulübün son Türkiye şampiyonluğu olan 2014) Fenerbahçe'ye şampiyonluğu geri getirme hedefiyle oynuyor.

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        "TARAFTARLARIN KALBİNE GİRDİ"

        Türkiye'ye gelişinin üzerinden birkaç ay geçmesine rağmen sürekliliği ve karizması sayesinde Fenerbahçe taraftarlarının kalbine girerek idol haline geldi. Edin Dzeko önemli kariyerini bitireceği takımı da bulmuş oldu.

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        Kariyeri boyunca Dzeko, Manchester City, Roma ve Inter gibi büyük takım formalarını giydi ve bu da Bosna Hersekliyi, Türkiye gibi önemli ve parlak sahnelerde kazanmaya alışmış olgun bir oyuncu haline getirdi.

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