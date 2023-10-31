Edin Dzeko, Roma ve Milano'da geçirdiği yılların ardından Fenerbahçe forması ile devam etme kararı aldı. Dzeko'nun, Türk futbolu üzerindeki etkisi yıkıcı oldu ve ligde oynadığı 10 maçta, 799 dakikada attığı 10 golle birlikte taraftarların sevgilisi oldu.

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Avrupalı en iyi golcüler sıralamasında Bosnalı oyuncu, İtalyan futbolunun bir başka eski tanıdığı ve Fenerbahçe'nin rakibi olan Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi ile birlikte sekizinci sırada yer alıyor. Dzeko sadece Erling Haaland, Kylian Mbappe ve Harry Kane gibi kalibredeki golcülerin arkasında yer alıyor.