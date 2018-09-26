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Bu sırada telefonla konuşan Comolli karşı taraftan izin istedi ve Soldado’ya, “Bak şu anda senin için Suudilerle görüşüyorum. Kulübe çok iyi bonservis veriyorlar. Ben anlaştım. Al telefonu, sen de kendin için istediğin maaşı söyle” dedi.