Soldado'dan Comolli'ye: Sen kimsin ki beni satıyorsun
26.09.2018 - 09:39 | Güncelleme:
Fenerbahçe Sportif Direktör Comolli, İspanyol oyuncu Soldado'yu transfer için odasına çağırdı ve Suudilerle görüştürmek istediği, ancak Soldado'nun sinirlenerek odayı terk ettiği iddia edildi. İşte detaylar...
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Uzun süredir kadroda yer bulmayan Soldado'nun asıl sorunun Comolli ile yaşadığı bir olay olduğu iddia edildi.
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Akşam gazetesinde yer alan habere göre; bundan kısa süre önce bir Suudi Arabistan ekibi, 33 yaşındaki forvet için Fenerbahçe’ye teklif yaptı.
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Sportif Direktör Comolli, bu gelişme üzerine İspanyol oyuncuyu odasına çağırdı.
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Bu sırada telefonla konuşan Comolli karşı taraftan izin istedi ve Soldado’ya, “Bak şu anda senin için Suudilerle görüşüyorum. Kulübe çok iyi bonservis veriyorlar. Ben anlaştım. Al telefonu, sen de kendin için istediğin maaşı söyle” dedi.
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Tecrübeli yıldız bunun üzerine çılgına döndü!
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"SEN KİMSİN Kİ BENİ SATIYORSUN"
Soldado, telefonu Comolli’nin elinden aldı ve duvara fırlattı.
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Ardından, “Sen kimsin ki benden habersiz beni satıyorsun. Ben mal mıyım!” diyerek odadan çıktı.
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Sportif Direktör Comolli neye uğradığını şaşırdı. Soldado, koridorlarda söylene söylene yoluna devam etti. Bu gerginliğin ardından İspanyol forvet bir daha formasını giyemedi ve ipler gerildi.
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UEFA’nın getirdiği mali kriterler sebebiyle Josef de Souza ve Giuliano gibi isimleri satan Sarı Kanarya’da Soldado bunu reddetti.
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33 yaşındaki futbolcu, kariyerine Suudi Arabistan’da devam etmeyi istemedi.
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HEP SAKAT OLDUĞU SÖYLENDİ
Haberin devamında şöyle devam edildi: Kavganın ardından Soldado’yla ilgili sürekli şekilde “Sakat” olduğu söylendi. Ya da maç eksiği gibi mazeretler sunuldu.
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Ancak her şeyin arkasında Suudi Arabistan’a gitmek istememesi ve Comolli’ye karşı sergilediği tavır vardı. Fenerbahçe, onu mukavelesinin son senesinde iyi bir paraya elden çıkarmayı denedi ama başaramadı...
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"SÖYLEMEYEYİM DEDİM AMA"
beIN Sports yorumcusu Tümer Metin de canlı yayında yaptığı açıklamada, "Soldado önümüzdeki hafta Fenerbahçe'den gidiyor. Teklif masanın üstünde" derken, golcü oyuncunun Arabistan'da ir kulübe transfer olacağını keydetti.
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Soldado, Fenerbahçe formasıyla 39 maça çıkarken 12 gol atıp 6 asist yaptı.
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BİLETİ HAZIR
Takvim'in haberine göre ise; Teknik direktör Phillip Cocu tarafından gözden çıkarılan ve Avrupa Ligi kadrosuna ismi yazılmayan Roberto Soldado, Birleşik Arap Emirlikleri'nden iki külüple masaya oturdu.
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TRANSFER 2 EKİM'DE BİTECEK
Alınan bilgilere göre yaklaşık 1 hafta önce iki resmi teklif birden alan İspanyol yıldızın ayrılığı artık an meselesi... Birleşik Arap Emirlikleri'nde transfer dönemi 2 Ekim'de sona erecek.
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SEZON SONUNDA SERBEST
Fenerbahçe yönetimi de 3.5 milyon Euro'luk maaş yükünden dolayı Roberto Soldado ile yollarını ayırmaya çok sıcak bakıyor. 33 yaşındaki golcünün sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
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39 MAÇTA OYNADI, 12 GOL ATTI
Transferin 2-3 gün içinde resmen sonuçlanması bekleniyor... Geçtiğimiz sezon başında Villarreal'den büyük umutlarla transfer edilen Soldado 39 maçta forma giydi ve 12 gol atabildi. (Takvim)
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Öte yandan Avrupa Ligi kadrosuna ismi yazılmayan Soldado, "UEFA listesinde olmamaktan dolayı büyük hayal kırıklığı içindeyim. Ama şu anda tek isteğim takım arkadaşlarıma destek olmak ve yarışacağımız diğer kulvarlarda takımım için elimden gelenin en iyisini yapmak." ifadelerini kullanmıştıç
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