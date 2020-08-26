Transferin hareketli takımı Fenerbahçe, 24 yaşındaki Mauricio Lemos'u transfer ettiğini resmen açıkladı. Önceki gün İstanbul'a gelen Uruguaylı futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Sarı-lacivertliler uzun süredir beklediği stopere de böylece kavuşmuş oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, kulübü Las Palmas ve kendisi ile anlaşmaya vardığı Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u 3 yıllığına renklerine bağladı. Yeni oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, Çubuklu formamızla başarılı yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Resmi imzaların atılmasının ardından kulüp televizyonuna konuşan Lemos, "Bana güvenen herkese teşekkür ederim. Elimden gelen her şeyi yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Fenerbahçe'nin çok büyük kulüp olduğunu ve büyük bir taraftarı olduğunu biliyorum. Beni destekledikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki de transferle ilgili olarak, "Emre ve Lugano'dan aldığımız referansla takip ettiğimiz Lemos'u, Uruguay A Milli güncel kadrosuna da girmeye başladı. İnşallah kariyeri bizimle birlikte zirveye çıkar. Fenerbahçe'ye iyi bir karakter aldık" açıklamasını yaptı.

10. TRANSFER OLDU

Mauricio Lemos, Fenerbahçe'nin bu yaz kadrosuna bağladığı 10. isim oldu. Sarı-lacivertliler Gölcükspor'dan İsmail Yüksek, 1928 Bucaspor'dan Barış Sungur'u renklerine bağladıktan sonra sezonun sona ermesiyle birlikte üst üste yıldız transferlerini duyurmuştu. Bonservisi elinde bulunan Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Filip Novak ve Gökhan Gönül'ü transfer eden sarı-lacivertliler daha sonra Genoa'dan Sinan Gümüş ve Kasımpaşa'dan Mame Thiam ve Trabzonspor'dan Jose Sosa'yı transfer etmişti.

BİR BAKIŞTA MAURICIO LEMOS

Tam adı: Paolo Mauricio Lemos Merladett

Doğum tarihi: 28 Aralık 1995

Yaş: 24

Uyruk: Uruguay

Mevkii: Stoper

Kullandığı ayak: Sağ

Boy: 1,87

Güncel piyasa değeri: 1,6 milyon Euro

Oynadığı kulüpler: Defensor, Rubin Kazan, Las Palmas, Sassuolo

Son sezon istatistikleri: 27 maç 1 gol