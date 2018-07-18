Kayseri merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) TSK'daki "subay mahrem yapılanması"na yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 22'ye çıktı, 11 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın örgütün TSK'daki "subay mahrem yapılanması"na yönelik soruşturması kapsamında, sabit telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 98 askeri personele ilişkin operasyonda 7 kişi daha yakalandı. Böylece gözaltı sayısı 22'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 zanlı, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye gönderildi.

AA'nın aktardığına göre, örgütün "mahrem subay imamları" tarafından sabit telefonlardan arandıkları iddiasıyla 1 yarbay, 2 binbaşı, 5 yüzbaşı, 31 üsteğmen, 49 teğmen, 6 astsubay ve 4'ü askeri öğrencilikten ayrılan 98 askeri personel hakkında soruşturma başlatılmış, zanlılardan 62'si hakkında daha önceden FETÖ soruşturması kapsamında işlem yapıldığı belirlenmişti.

Geriye kalan 36 zanlıdan 12'sinin talimatla ifadesi alınmış, hakkında gözaltı kararı verilen 24 zanlının 15'i, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, Kayseri, İstanbul, Nevşehir, Tunceli, Malatya, İzmir, Konya, Kütahya, Ankara, Hakkari, Balıkesir, Burdur ve Bitlis'te eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Dün mahkemeye çıkarılan 11 şüpheliden 6'sı tutuklanmış, 5 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Adreslerinde bulunamayan 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Eskişehir merkezli 5 ilde de, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde, 12 Temmuz'da Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Eskişehir, Ankara, İzmir, Batman ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ‘Terör örgütüne üye olmak’ suçundan gözaltına alınan, 15'i muvazzaf, 1'i meslekten ihraç olmak üzere toplam 16 rütbeli asker Eskişehir Adalet Sarayı'na getirildi.

Öte yandan şüphelilerin savcılıktaki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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