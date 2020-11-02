DEAŞ'ın işkenceci sözde yöneticisi yakalandı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Konya'da düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın sözde Takva Grubu lideri Abdulsamet Demir yakalandı. Demir, Konya'da bir kişinin işkenceyle ölüm emrini verdiği iddiasıyla da aranıyordu.

KAÇIRIP SAATLERCE İŞKENCE ETMİŞLERDİ

Zafer Samancı'nın haberine göre, daha önce terör örgütü DEAŞ'ın üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan ve bir süre sonra tahliye olan örgütün sözde istihbaratçısı 27 yaşındaki Emrah Ağar, 22 Temmuz'da merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki evinin önünde konuştuğu kişiler tarafından zorla bindirildiği minibüsle kaçırılmıştı.

Öldürülen Emrah Ağar

Ağar, saatler sonra ağır yaralı olarak Sille Caddesi'nde boş bir arazide kanlar içinde bulunmuştu. Hastanede 12 gün yaşam mücadelesi veren Ağar hayatını kaybetmişti. Emrah Ağar'ın yapılan otopsisinde saatlerce korkunç işkencelere maruz kaldığı ve ölüm nedeninin bu işkenceler olduğu ortaya çıkmıştı.

"ÖRGÜT TOPLANTILARINA KATILMADIĞI İÇİN ÖLDÜRTTÜ"

Olay sonrası Ağar'ı kaçıran ve 4 saat işkence eden Naci Ölmez, kardeşleri Sedat Ölmez, Emrah Ölmez ve Abdullah Akdoğan 3 Eylül'de Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda yakalandı. Emniyette 3 gün boyunca susma hakkını kullanan zanlılar, sonunda cinayeti "örgüt toplantılarına katılmadığı ve dinden çıktığı iddiasıyla Takva grubu lideri Abdulsamet Demir'in talimatı ile işlediklerini itiraf etti.

GECE YARISI BASKINI İLE YAKALANDI

Cinayetin ardından kayıplara karışan DEAŞ'ın sözde Takva Grubu lideri Abdulsamet Demir, polis tarafından her yerde aranıyordu. Yaklaşık 10 gün önce Demir'in Konya Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde müstakil bir evde saklandığı bilgisi alan polis harekete geçti.

Zanlıların işkence için kullandığı araç

10 gün boyunca polis tarafından fiziki takibe alınan evin perdelerinin sürekli kapalı olduğu ve akşamları ise belli saatler haricinde ışık yanmadığı belirlendi. Önceki gün harekete geçen Konya polisi gece yarısından sonra eve baskın yaptı. Abdulsamet Demir, arka odadan bahçeye açılan camdan kaçmak isterken yakalandı.

"ÖRGÜTÜN YAŞAM TARZINDAN UZAKLAŞMIŞTI"

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Abdulsamet Demir, Emrah Ağar'ın öldürülme emrini kendisinin verdiğini kabul etti. Demir'in "Emrah Ağar örgütümüzün istihbaratçısıydı. Dinine bağlı, toplantılara katılan ve örgütün emrettiği şekilde hayatını sürdüren biriydi. Son dönemlerde Emrah dini toplantılara katılmamaya başladı. Örgütün istediği yaşam tarzından uzaklaşıp dinden çıkmıştı. Bu yüzden emri verdim" dediği iddia edildi. Demir'in sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

202'DEN KİŞİNİN İNFAZ EMRİNİ VERDİ İDDİASI

Abdulsamet Demir'in DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticileri tarafından da tanındığı ve sözde güvenilir olması nedeni ile bazı ülkelerin Takva sorumluluğunun da kendisine verildiği öne sürüldü. Farklı ülkelerde örgüt kurallarına uymayan, ayrılmak isteyen, toplantılara katılmayan 20'den fazla kişinin infaz emrini verdiği iddia edildi.

YAKALANMASAYDI YURTDIŞINA KAÇACAKTI

Abdulsamet Demir'in yakalanmasının ardından bağlantılarını inceleyen Konya polisi, titiz çalışması neticesinde önemli bir bilgiye daha ulaştı. Demir'in sık aralıklarla bazı Suriye uyruklu kişilerle telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini tespit eden Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonları teknik takibe aldı.

Polis önce şüphelilerin kimliklerini, ardından adreslerini tespit etti. Belirlenen adreslere yapılan baskında DEAŞ terör örgütü mensubu Suriye uyruklu 8 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin yaklaşık 5 ay önce örgüte eleman kazandırmak için Konya'ya geldikleri, Emrah Ağar'ın öldürülmesinden sonra kimliği ortaya çıkan Demir'i kaçırmak için Konya'da kaldıkları iddia edildi. Şüphelilerden 3'ünün sahte para basımı ve sahte kimlik düzenlemede profesyonel oldukları belirtildi. Şüphelilerin Demir'i bu hafta içi Suriye'ye kaçırmak için harekete geçecekleri iddia edildi.