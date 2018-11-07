Fransa polisi, ülkenin kuzeyinde yer alan Dunkerque kentinde bir kadının hastaneye bombalı saldırı düzenleyeceği ihbarı üzerine operasyon düzenlediklerini açıkladı. La Voix du Nord gazetesinde yer alan habere göre, kentteki hastanede bulunan bir kadın bombalı saldırı düzenleyeceğini söyledi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. Hastaneye çıkan tüm yollar kapatıldı ve bölge boşaltıldı.

RTL radyosunun haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Dunkerque kentinde öğle saatlerinde bir hastanenin acil servisine gelen kadın, üzerinde bomba olduğunu söyledi ve patlatmakla tehdit etti.

Fransa’da Dunkirk hastanesinde bir kadının bombalı saldırı düzenleyeceği ihbarının gelmesi üzerine Fransız polisi kadını göz altına aldı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken bölge tahliye edildi. Polis, yaptığı açıklamada kadının hastanenin acil servisine girdikten sonra tehditlerde bulunduğunu söyledi. Soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, bazı kaynaklar kadının psikolojik sorunları olduğunu aktardı.

Bugün aynı zamanda, İspanyol polisi, önce yerel saatle sabah 08.00'de Barselona'nın Sants istasyonunda ardından da saat 10.00 sıralarında Madrid'in Atocha istasyonunda bomba alarmı vererek istasyonları tahliye etti.

Panik yaratan ve tren seferlerini bir süreliğine aksatan alarmın yanlış olduğu anlaşıldı.

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