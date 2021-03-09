TERİM'İN AKLI ÇİFT FORVETTE

Sezon başından beri maç içerisinde zorda kalmadığı sürece iki forveti aynı anda özellikle de ilk 11’de sahaya sürmeyen deneyimli teknik adam, formda olan 2 santraforunu da oynatmayı düşünüyor.