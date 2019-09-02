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Galatasaray, Taylan Antalyalı'yı transfer ettiğini açıkladı. Genç futbolcuyla 2023'e kadar sözleşme imzalandı!

24 yaşındaki futbolcu ile 4 sezonluk el sıkışılırken Taylan'a 4 milyon TL'lik imza bedeli ödeneceği belirtildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel Futbolcu Taylan Antalyalı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2019-2020 sezonu için net 2.000.000 TL sabit transfer ücreti



2020-2021 sezonu için net 2.200.000 TL sabit transfer ücreti



2021-2022 sezonu için net 2.500.000 TL sabit transfer ücreti



2022-2023 sezonu için net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti



Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 4.000.000 TL ödeyecektir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."