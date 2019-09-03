Taylan Antalyalı kimdir? sorusu, Galatasaray'ın genç futbolcuyu 2019 - 2020 tarnsfer döneminin bitmesine sadece dakikalar kala renklerine bağladığını açıklaması ile gündeme geldi. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcu ile 4 sezonluk el sıkışılırken Taylan'a 4 milyon TL'lik imza bedeli ödeneceği belirtildi. Genç yıldız Taylan Antalyalı'nın hayatından ayrıtnılar haberimizde.

TAYLAN ANTALYALI KİMDİR?

Taylan Antalyalı 8 Ocak 1995'de Yatağan, Muğla'da dünyaya geldi. 2006'da yaşadığı şehrin futbol takımı Muğlaspor'un altyapısında futbola başladı. Burada 3 sene forma giyen Taylan, hocası tarafından Orta saha'da görevlendirildi. 2009 yılında Bucaspor altyapı avcıları tarafından keşfedilen Antalyalı, 35.000 TL karşılığında Bucaspor'a transfer oldu ve 2011 yılına kadar Bucaspor'un alt takımlarında forma giydi. 2012 yılında Bucaspor ile profesyonel sözleşme imzalayan Taylan, sözleşme imzaladıktan iki gün sonra Kasımpaşa maçında ilk kez 1. Lig'de forma giydi. Gösterdiği performansla Feyenoord, Ajax, Beşiktaş ve Galatasaray gibi takımların dikkatini çeken Taylan için Bucaspor başkanı Bektur, "Taylan için Fatih Terim'e söz verdim. Onunla görüşmeden diğer takımlarla bir pazarlık içine girmem. Taylan'da öncelik Fatih Terim'in ve Galatasaray'ındır" açıklamalarında bulundu.

2014-2015 sezonu öncesi Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Gençlerbirliği'ne imzayı attıktan sonra sırasıyla 2016 yılında Kayseri Erciyesspor'a daha sonra da 2016-17 sezonunda Hacettepe'ye kiralık olarak gönderildi. 2017-18 sezonunda Süper Lig'e çıkmak için iddialı bir kadro kurmak isteyen BB Erzurumspor'la üç yıllık sözleşme imzaladı. 2019-20 sezonunda Galatasaray'la dört yıllık sözleşme imzaladı.

TAYLAN ANTALYALI'NIN MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

2009 yılında ilk kez U-15 takımında forma giyen Taylan, 2011 yılında Türkiye'nin U-16 takımında forma giydi ve 12 maça çıkıp 4 gol atarak göz doldurdu. Sezonun devamında U-17 takımında forma giyen Antalyalı, 11 maça çıkıp 5 gol kaydetti. 2012 yılında ise U-18 takımına kadar yükselen Taylan, 11 maça çıktı 5 gol kaydetti ve U-18 takımında kaptanlığa kadar yükseldi.