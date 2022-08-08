'Gelecek hafta daha sıcak geçecek'

"Su buharı arttıkça geceler daha sıcak geliyor, uyku azaldıkça gündüzler sanki uzuyor (aslında kısalıyor, mevsim sonbahara hazırlık yapıyor)" diyen Öztel, değerlendirmesine şöyle devam etti:

"Yine de bir sonbahardan bahsetmek için erken, Türkiye en az 20 gün daha sıcak yaz havasının içinde kalacak. Bir nokta var ki sıcaklık dalgalanmaları ve kuvvetli sağanaklar. Bu hafta Ankara, Eskişehir, Denizli, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa ve Bursa yaz yağmurları alıyor.

Ege’nin ve Akdeniz’in kıyılarına sokulacak bu yağmurlar hafta ortası Akdeniz’de havayı da ferahlatacak. Yaz başından bu yana kavrulan güney sahilleri ve büyük şehirlerde nefes almaya çalışan insanları biraz rahatlatacak bu serinlikle yağmur da geliyor. Tatildeyseniz ve kıyılarda yağmaz diyorsanız yarından itibaren hava durumunu daha yakından takip etmenizi öneririm.