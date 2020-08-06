Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi biten Gökhan Gönül'ü transfer ettiğini açıkladı.
BENFICA MAÇI DETAYI
Fenerbahçe'ye dönen Gökhan Gönül, transfer tanıtımında Benfica maçında giydiği formayı çıkardı, 2020/2021 model formasını giydi. Gökhan Gönül, Fenerbahçe'nin 2013 yılında Avrupa Ligi yarı finalinde Benfica ile karşılaştığı maçta kanlar içinde yerde kalmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Sembol haline gelen Gökhan'ın forması, Fenerbahçe Müzesi'nde sergilenirken oyuncunun Beşiktaş'a gitmesinin ardından müzeden kaldırılmıştı.
YORUMLAR