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HaberlerTeknolojiSon dakika! Google tarihi uzattı
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Google tarihi uzattı

Teknoloji devi Google'ın, koronavirüs salgınıyla birlikte başladığı evden çalışma süresini uzatmaya hazırlanıyor. Daha önce haziran ayıyla birlikte ofislerin açılmaya başlanacağı ifade edilmesine rağmen Wall Street Journal, ikinci dalga endişeleriyle Google'ın en az 2021 Temmuz dönemine dek evden çalışacağını iddia etti

Google
HABERTURK.COM

Google'ın sahibi olan Alphabet personelinin 2021 yılı Temmuz ayına kadar evden çalışacağı ifade edildi.

Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynakları kaynak göstererek yaptığı habere göre şirketin CEO'su Sundar Pichai üst düzey yöneticilerle yaptığı toplantının ardından çalışanların evden çalışmaya devam etmesine karar verdi.

Google'dan daha önce yapılan açıklamada bu yıl Haziran ayı itibariyle ofislerin sınırlı sayıda yeniden açılmaya başlanacağı açıklamış ancak işe dönmeyi tercihe bağlamıştı.Şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi

Facebook, Twitter, Square gibi şirketler süresiz olarak evden çalışmaya geçmişti.

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