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Cumartesi gün boyu aralıklarla kısa süreli ve şiddetli sağanak şeklinde görülen yağışlar Pazar günü de devam etti. Pazar öğle saatlerine kadar Karadeniz'e kıyısı olan kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere yağışlar kent genelinde kuvvetli hissedildi.

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4 GÜNDE METREKAREYE 298 KİLOGRAM YAĞIŞ Pazar akşam saatleri ile Pazartesi sabah saatleri arasında gerçekleşen yağışlar daha çok Şile, Tuzla ve Pendik'te etkili oldu. 4 günde İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye 42 ila 298 kilogram arasında yağış düştü. Bir seferde en fazla yağışı 77.2 kilogram ile Arnavutköy alırken, Arnavutköy'ü 71.6 kilogram yağış ile Şile, Şile'yi ise, 65.4 kilogram yağışla Pendik takip etti.