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Son dakika haberler... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı, saat 16.05'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Toplantının ana gündem maddelerinin koronavirüs tedbirleri, kafe ve restoranların durumu, sokağa çıkma kısıtlamaları, yeni Anayasa ve Gara Operasyonu'nun olması bekleniyor

Son dakika: Gözler Kabine Toplantısı'nda! Kritik konular masada - Haberler
Gözler Kabine Toplantısı'nda! Kritik konular masada
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AA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.05'te başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı.

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