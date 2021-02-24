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HaberlerSosyal GüvenlikGenel sağlık sigortası (GSS)Son dakika! GSS prim borcuna dikkat! - Haberler
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Mart sonuna kadar teste giren borçtan kurtulabilir

Yapılandırma başvurusunda bulunanlar vergi dairelerine olan borçlarda ilk taksiti 1 Mart’a kadar ödeyecek. Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan prim borçlarının ilk taksiti ise mart ayında ödenecek. Genel sağlık sigortası (GSS) prim borcu ile ilgili ödeme kolaylığı fırsatı ise devam ediyor. Nisan sonuna kadar borcun anaparasını ödeyenlerin gecikme faizi ve cezası silinecek. Ödeme gücü olmayanlar ise mart sonuna kadar gelir testi yaptırarak prim borcundan tümüyle kurtulabilecekler. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

Son dakika! GSS prim borcuna dikkat! - Haberler
GSS prim borcuna dikkat!
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Kamuya olan borçlarını yapılandırarak taksite bağlayanlar, yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksiti süresi içinde ödemek zorundalar. İlk iki taksitin ödemesini aksatanlar yapılandırma haklarını kaybedecekler, bunlar için telafi imkânı bulunmuyor.

Vergi, trafik cezası, Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) olan öğrenim kredisi borçları gibi vergi dairelerine ödenmesi gereken borçların ilk taksitini ödeme süresi 1 Mart’ta sona erecek. Bu borçların ikinci taksiti ise nisan ayında yapılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan prim borçlarını yapılandırmış olanlar, ilk taksiti mart, ikinci taksiti ise mayıs ayında ödeyecekler.

İlk iki taksit hariç olmak üzere, yapılandırılan borçlar için bir yılda ikiden fazla taksitin de aksatılmaması gerekiyor.

GSS PRİM BORÇLARINDA FIRSAT KAÇMADI

Öğrenimini tamamladığı halde herhangi bir işe girmemiş olanlar ile sigortalı bir işte çalışmayanlara çıkartılmış olan genel sağlık sigortası (GSS) prim borçları için tanınan ödeme kolaylığı süreci ise devam ediyor.

GSS prim borçları için başvuru şartı bulunmuyor. GSS prim borcu bulunanlar 30 Nisan 2021 tarihine kadar e-Devlet üzerinden interaktif vergi dairesine girerek prim borcunun anaparasını ödedikleri takdirde gecikme cezası ve gecikme zammının tamamı silinecek. Anapara ödemesinin tamamını tek seferde yapma zorunluluğu yok ancak borç anaparasının tamamının 30 Nisan’a kadar ödenmesi zorunlu.

GSS prim borcunun miktarını bilmeyenler, Hazine Maliye Bakanlığı’nın interaktif vergi dairesine e-Devlet şifresi ile girdiklerinde borç miktarını öğrenebilirler.

ÖDEME GÜCÜ OLMAYAN GELİR TESTİNE GİREBİLİR

Ödeme gücü olmayanlar gelir testi yaptırmak suretiyle hiç ödeme yapmadan GSS prim borcundan kurtulabilirler. Gelir testinin 31 Mart’a kadar yapılması gerekiyor.

Gelir testinde hane içinde kişi başına gelir, asgari ücretin 3’te 1’inden az çıkarsa prim ödenmiyor. 2021 yılında yıl gelir testine girenlerin prim ödemekten kurtulabilmesi için hane içinde fert başına gelir 1.192.50 TL’den az olmalı.

Yeri gelmişken hatırlatmakta yarar bulunuyor. Öğrenimini tamamladığı halde işe giremeyen gençler, işini kaybedenler bu durumun ortaya çıktığı andan itibaren bir ay içinde gelir testine girerek ödeme güçleri olmadığını belgeledikleri takdirde haklarında GSS prim borcu çıkartılmaz. Gecikmeli olarak gelir testine başvurduklarında ise ödeme güçleri olmadığı belgelense bile teste girinceye kadar olan döneme ait borçları ödemek zorunda kalırlar. Bu nedenle, bakmakla yükümlü olunan sıfatını yitirenler veya işsiz kalanlar, gelir testi için bir aylık süreye dikkat etmeliler.

GSS PRİM BORCUNU YAPILANDIRANLAR 30 AĞUSTOS SONRASI PRİMLERİNİ ÖDEMEK ZORUNDA

Kamuya olan borçların yapılandırılmasına ilişkin kanun, 31 Ağustos 2020 tarihine kadar olan GSS prim borçlarını kapsıyor. Bu tarihe kadar olan prim borçlarını yapılandırma kapsamında ödeyenlerin, yeniden borçlu durumuna düşmemek için 2020 Eylül ayından sonraki primlerini düzenli olarak ödemeleri gerekir.

Aylık GSS primi 2020 yılında 88.29 TL, 2021 yılında ise 107.32 TL üzerinden ödeniyor.

BORCU OLANLARA YILSONUNA KADAR SAĞLIK HİZMETİ

Kanuna göre, GSS prim borcu bulunanlar normalde SGK üzerinden sağlık hizmeti alamıyorlar. Ancak, vatandaş mağdur olmasın diye bir süredir geçici düzenlemeler ile prim borcu olanlara da sağlık hizmetinden yararlanma hakkı tanınıyor. Geçen ay yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, GSS prim borcu bulunanlar bu yılın sonuna kadar devlete ait hastaneler ile devlet üniversitelerine ait hastanelerden sağlık hizmeti alabilecekler. Özel hastanelerden ise sağlık hizmeti alamayacaklar.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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