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HaberlerGündemSon dakika... Güngören Belediyesi Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi'nin istifası alındı

Güngören Belediyesi Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi'nin istifası alındı

Güngören Belediyesi Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi büyük tepki toplayan cezasının ardından görevden alındı. Belediye Başkanı Bünyamin Demir, "Mesai arkadaşımız ve Güngören halkından özür dileriz" dedi

Veysel İpekçi
HABERTURK.COM

Belediye çalışanı şoföre verdiği tuvaletin önünde oturma cezası ile büyük tepki çeken Güngören Belediyesi Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi'nin istifası alındı. Kararı Twitter'dan duyuran Belediye Başkanı Bünyamin Demir, özür diledi.

TEPKİ ÇEKEN CEZA

Güngören Belediyesi Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, “kendisini görüp ayağa kalkmadı” diye belediyede çalışan bir şoföre “tuvalet önünde oturma” cezası verdi. İpekçi'nin şoföre mesaisi boyunca kendisinin her geçisinde ayağa kalkıp selam vermesine yönelik talimat verdiği belirtildi.

BAŞKAN ÖZÜR DİLEDİ

Başkan Yardımcısı'nın bu tutumu her kesimden tepkilere yol açtı. Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İpekçi'nin istifasının alındığını belirterek "Mesai arkadaşımız ve Güngören halkından özür dileriz" ifadelerini kullandı.

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