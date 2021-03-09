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SON DAKİKA: Gürcistan’da din adamları ile cemaat birbirine girdi: Ahşap balkon çöktü! - Haberler

Gürcistan’da din adamları ile cemaat birbirine girdi! 0:00 / 0:00

DHA

Gürcistan’da yeni atanan Chkondideli Metropoliti Stefane’nin iki din adamını hizmetlerden men etmesi üzerine, din adamları ve cemaat arasında çıkan tartışma sırasında ahşap balkon çöktü.

Olay, Gürcistan'ın Martvili kentinde meydana geldi. Yeni atanan Chkondideli Metropoliti Stefane, rahiplerle birlikte düzenlediği basına kapalı toplantının ardından Konstantin Gabisonii Petra Gudushauri adındaki iki yerel din adamını men etmesi üzerine, cemaat ile din adamları arasında tartışma çıktı.

Toplantının yapıldığı konutun ahşap balkonuna çıkan cemaat, din adamlarıyla tartıştığı sırada ahşap balkon çöktü.

Aralarında gazetecilerin de bulunduğu 10 kişi, metrelerce yükseklikten düştü. Gürcistan medyası, 6 kişinin yaralandığını duyurdu.