Mahir Kılıç mahirkilic@haberturk.com

Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakatın ardından, Libya'dan gelen asker desteği talebi sonrası gözler Libya Tezkeresine çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Davet gelirse, icabet ederiz. Yeni yılda Meclis'e Libya tezkeresi için çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Konuyu değerlendiren güvenlik uzmanları, TSK'nın yurtiçi ve yurtdışına verilen emirlere hazır olduğunu ve her zaman her yerde görev yapmaya hazır olduklarını söyledi.

GÖZLEM NOKTASINA KUŞATMA

İdlib'de Türk gözlem noktasına kuşatma iddialarına ilişkin olarak, güvenlik kaynakları "Herhangi bir güvenlik endişesi yok. Meşru müdafaa kapsamında kendilerini savunacak durumdalar. Bir saldırı olursa gerekli karşılığı verecek seviyedeler" ifadelerini kullandı.

2019'DA TERÖRLE MÜCADELE

2019 yılında terörle mücadele konusunu değerlendiren Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Toplam 150 operasyon gerçekleştirildi, bin 789 terörist etkisiz hale getirildi" bilgisini verdi.

2019 yılında başlayan Pençe Harekatı hakkında bilgi veren kaynaklar, 174 teröristin etkisiz hale getirildiğini 398 mağaranın da imha edildiğini bildirdi.

FETÖ İLE MÜCADELE

FETÖ ile mücadele konusunda bilgi veren kaynaklar, 3 bin 559'u 2019'da olmak üzere 18 bin 630 kişinin ihraç edildiğini açıkladı.