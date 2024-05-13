Türkiye genelinde son 5 günde “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-18” operasyonlarında 4 bin 995 firari yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından operasyon hakkında bilgi verdi.

İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca, 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şüpheliler; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandı.

0-5 yıldır aranmakta olan 4 bin 938, 5-10 yıldır aranmakta olan 29, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 28 şüpheli “ÇEMBER-18” operasyonlarıyla yakalandı.