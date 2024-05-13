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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 5 günde 4 bin 995 firari yakalandı

        Son dakika haberi 5 günde 4 bin 995 firari yakalandı

        81 ilde son 5 günde "Aranan Şahıslara Yönelik" düzenlenen "ÇEMBER-18" operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 995 firari yakalandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 08:10 Güncelleme: 13.05.2024 - 08:30
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        5 günde 4 bin 995 firari yakalandı
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        Türkiye genelinde son 5 günde “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-18” operasyonlarında 4 bin 995 firari yakalandı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından operasyon hakkında bilgi verdi.

        İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca, 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şüpheliler; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandı.

        0-5 yıldır aranmakta olan 4 bin 938, 5-10 yıldır aranmakta olan 29, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 28 şüpheli “ÇEMBER-18” operasyonlarıyla yakalandı.

        Hırsızlıktan 822, dolandırıcılıktan 424, yağmadan 182, adam öldürmeden 73, cinsel suçlardan 118, terör suçlarından 50, narkotik suçlarından 817, KOM (Kaçakçılık, Organize) 495 şüpheli olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 4 bin 995 şüpheli yakalandı.

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