65 noktada uyuşturucu operasyonu! 0:00 / 0:00

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da başlatılan Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonları ile terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik operasyon devam ediyor.

Eren Abluka-34 operasyonlarının 29’uncu gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Serince mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 65 ayrı noktada Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerince gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde;

-1 milyon 493 bin kök kenevir bitkisi,

-337 bin kök skunk bitkisi

-54 kg. toz esrar,

-216 kg. kubar esrar ve 3.600 metre sulama hortumu ele geçirildi. Olayla ilgili olduğu değerlendirilen 9 şüpheli ise gözaltına alındı.