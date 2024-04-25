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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 7 ilde DEAŞ operasyonu: 23 gözaltı

        Son dakika haberi 7 ilde DEAŞ operasyonu: 23 gözaltı

        7 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-29" operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 08:10 Güncelleme: 25.04.2024 - 08:23
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        7 ilde DEAŞ operasyonu: 23 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen "Bozdoğan-29" operasyonlarında, 23 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Haziran 2023-22 Nisan 2024 tarihleri arasında DEAŞ terör örgütüne yönelik toplam 1422 operasyon düzenlendiğini, 2 bin 991 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 718'inin tutuklandığını, 566'sı hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

        Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince Çanakkale, Hatay, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova ve Yozgat'ta DEAŞ terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-29" operasyonları düzenlendiğini aktardı.

        DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten şüphelilere yönelik operasyonlar sonucu, Hatay'da 10, Yalova'da 5, Konya'da 1, Yozgat'ta 3, Çanakkale'de 1, Sakarya'da 2, Tekirdağ'da 1 olmak üzere 23 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz."

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