ABD'den Erdoğan-Biden görüşmesi açıklaması 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, NATO Liderler Zirvesi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sullivan, zirvede NATO'nun Rusya ve Çin'i de ele alacak bir stratejik konsept yayınlanacağını belirtti. NATO'nun gelecek 10 yılının stratejisinin belirleneceği zirvede Kuzey Kore'deki gelişmelerin de ele alınacağı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın NATO Zirvesi marjında yarın görüşeceklerini açıklayan Sullivan "ABD, Finlandiya ve İsveç NATO üyeliği endişelerini gidermek için Türkiye ile birlikte çalışmaya devam edecek" dedi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.