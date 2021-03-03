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Son dakika! Abdurrahim Albayrak çılgına döndü: Adalet istiyoruz

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Ankaragücü maçının ardından çok sert açıklamalar yaptı. Albayrak, kameralar önünde çılgına dönerken "Mostafa'nın hareketi kırmızı kartsa, Trabzon'daki de penaltıdır. Sadece adalet istiyoruz!" dedi

Son dakika! Abdurrahim Albayrak çılgına döndü: Adalet istiyoruz

Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 2-1 kaybedilen Ankaragücü maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mostafa Mohamed'in kırmızı kart gördüğü pozisyonu sert şekilde eleştiren Albayrak, Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Bakasetas ile Valencia arasında yaşanan pozisyonun da kırmızı kart olduğunu belirtti.

Futbolda adaletin kalmadığını söyleyen Albayrak, "Neler olduğunu tüm Türkiye, çok yakından seyrediyor. Herkes hayretler içerisinde. Bir bakıyorsunuz Trabzonspor başkanı isyan ediyor, verilmeyen penaltı. Ama VAR'da kim var? Cüneyt Çakır var. O pozisyonda yine bir darbe var. Verilmeyen bir penaltı var. Cüneyt Çakır, VAR'a kimseyi çağırmıyor. Çok güzel, muhteşem. Dün akşam Malatya'da bir maç oynanıyor. Malatya başkanı çıkıp isyan ediyor. Sahada hakem göremedim, hakem var mıydı, yok muydu, kendi kendimize mi oynadık diye isyan ediyor. Şimdi biz de isyan ediyoruz. Mohamed'i böyle mi durdurmak istiyorsunuz. Demek ki bugünkü planlarını bozamadık, olmuyor. Adalet istiyoruz adalet. Futbolda adalet kalmadı, yeter artık. Yeter buramıza geldi. Nedir bu be. Biz çoluğumuzu, çocuğumuzu bırakıp neden buralara geliyoruz. Neden kar, kış demeden çalışıyoruz. Neden milyon Dolar'ları sokaklara döküyoruz. Kimse konuşamıyor, konuşturmuyorlar bizi. Konuştun mu cezayı basıyorlar. Kardeşim Mostafa Mohamed'in hareketi kırmızı kart mı ? Eğer bu kırmızı kart ise Trabzonspor maçındaki de penaltıdır, babasıdır. Yeter be. Ömür boyu men etsinler beni, ben de bu mesleği bırakayım. Kime hizmet ediyoruz, nedir bu. Adalet istiyoruz, farklı bir şey istemiyoruz. İyi oynamayabiliriz, tamam. Bu pozisyonu sabaha kadar seyretsinler. Bu gece rahat uyuyabilecek misin? Rahat uyuyabilecek misin, nedir bize kastınız" ifadelerini kullandı.

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