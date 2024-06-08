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        Haberler Spor Futbol Diğer Son dakika haberi Ampute Milli Futbol Takımı üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu! - Futbol Haberleri

        Son dakika haberi Ampute Milli Futbol Takımı üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu!

        Ampute Milli Futbol Takımımız, bir kez daha gururumuz oldu. 'Engelsiz Kahramanlar', Avrupa Şampiyonası final maçında İspanya'yı 3-0 mağlup ederek tamamı üst üste olmak üzere 3'üncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2024 - 19:15 Güncelleme: 08.06.2024 - 19:28
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        Ampute Milliler Avrupa şampiyonu!
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        Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonanın finalinde İspanya'yı 3-0 mağlup eden Ay-yıldızlılar, 2017 ve 2021'in ardından bir kez daha kupaya uzandı. Millilere şampiyonluğu getiren golleri 15. dakikada Rahmi Özcan, 28. dakikada Ömer Güleryüz ve 33. dakikada penaltıdan Fatih Şentürk kaydetti.

        Üst üste 3'üncü kez Avrupa'nın "En iyisi" olan millilerde Ömer Güleryüz, 16 golle organizasyonu 'Gol kralı' olarak tamamladı.

        NAMAĞLUP ŞAMPİYON

        Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda İsrail, Azerbaycan ve İrlanda'yı yenen milliler, çeyrek finalde Almanya'yı; yarı finalde ise Polonya'yı mağlup etti. Ay-yıldızlılar finalde İspanya'yı da 3-0 yenerek kupaya uzandı.

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        Milliler, şampiyona boyunca 42 gol atarken, kalesinde ise 2 kez gol gördü.

        FİNAL MAÇINA İLGİ YÜKSEK OLDU

        Fransa'da düzenlenen şampiyonada namağlup mutlu sona ulaşan millilerin final müsabakasına ilgi büyük oldu. Final maçını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kulüp Lisans İşleri ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay, Lyon Başkonsolosu Cemil Çağdaş Yıldırım, TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Dünya Ampute Futbol Federasyonu (WAFF) Başkanı Arif Ümit Uzturk ve EAFF Başkanı Mateuzs Widlak takip etti.

        BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Fransa’da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya’yı yenerek üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı’nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

        Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

        “Fransa’nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İspanya’yı yenerek üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımını tebrik ediyorum. Ampute Futbol Milli Takımımızın bu başarısı, azmin ve inancın karşısında hiçbir engelin duramayacağının en açık göstergesidir. Şampiyonlukta emeği geçen tüm teknik ekibi, idarecileri ve sporcularımızın ailelerini de canı gönülden kutluyor, milli futbolcularımızın başarılarının devamını diliyorum.”

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