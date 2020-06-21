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Bu yılın en önemli gök olayları arasında gösterilen ateş çemberi oluşturan (halkalı) güneş tutulması Türkiye'den de izlendi. Sabah saat 06.45'te başlayan tutulma güzel görüntüler oluşturdu.

Tüm dünyada merakla beklenen ve günler öncesinden hazırlıkların yapıldığı ateş çemberi oluşturan (halkalı) güneş tutulması olarak bilinen doğa olayı sabah saatlerinde gerçekleşti. Ay'ın Güneş'in tam ortasında neredeyse tamamını kapladığı ateş çemberi halini aldığı görüntünün en net Hindistan'da, Türkiye'de ise Hakkari'de izlendiği belirtildi.

'TÜRKİYE'DE HALKALI ŞEKLİNDE GÖRÜLDÜ'

Bursalı amatör astronom ve aynı zamanda fotoğrafçı Fatih Talı, halkalı tutulmayı saniye saniye görüntüledi. Talı saat 07.52'de Bursa'da görülmeye başlayan tutulmanın saat 09.15'e kadar devam ettiğini bildirdi. Fotoğraf makinelerinin CCD kısımlarının teleskoplara takılması neticesi teleskoplarla bu doğa olayının görüntülendiğini belirten Talı, şunları söyledi:

Hindistan

"Yanımda bulunan çocuklarım da bu olaya şahit oldu, onlar da hayatlarında ilk kez Güneş tutulmasını izlediler. Çekim sırasında teleskop ve normal fotoğraf makileri kullanıldı. Fotoğraf makinesinin içerisindeki CCD kısmı çıkarılıp teleskoplara yerleştiriliyor. Teleskoplarla video şeklinde çekim yapılıyor sonra işleniyor. Bursa da halkalı Güneş tutulması şeklinde görülebildi. Tam tutulma Hindistan'da gerçekleşti."

Bursa

'AY HER GEÇİŞTE GÜNEŞİ TAM OLARAK ÖRTMEZ'

Güneş diskinin en güvenli izlenme yönteminin projeksiyon ile mümkün olduğunu belirten Fatih Talı, "En sağlıklı güneş görüntüsünün, dürbün, teleskop ya da dip kısmında yaklaşık 1 mm çapında bir delik açılmış bir karton kutu kullanılarak beyaz bir kağıda düşürülmesi ile gerçekleştirilen bu yöntemdir. Güneşin bu şekilde yansıtılmış görüntüsü güvenle izlenebilir. Parçalı tutulma sırasında, Güneşin ne kadarının örtüldüğüne bağlı olarak havada kararma fark edilebilir. Ancak güneş koronası (taç tabaka) görünmez. Güneşin yaklaşık üçte ikisi veya daha çoğu örtüldüğünde gün ışığının solduğu anlaşılabilir. Tam güneş tutulmasını, güneşin ışık küresi ayın diski tarafından tam olarak örtüldüğünde, çıplak gözle, dürbünle veya teleskopla doğrudan izlemek güvenlidir. Ay her geçişte güneşi tam olarak örtmez. Bu durumda, Güneş'in Ay tarafından örtülmeyen kısmı, dünyadan halka şeklinde gözlemlenir, buna ateş çemberi bir diğer adıyla halkalı güneş tutulması ismi verilir" diye konuştu.

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