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Babacan: Eşim ve çocuğum da pozitif

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi sürecini evinde geçiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Babacan, kendisinden sonra eşi ve çocuğunun da testinin pozitif çıktığını söyledi.

Ali Babacan
HABERTURK.COM

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter'da sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Babacan, "Bugün COVID-19’la beşinci günümüz, karantinadayız. Benden hemen sonra eşim Zeynep ve küçük oğlumuz Emir’in de testleri pozitif çıktı. Üçümüzün de şikayetleri aynı: Halsizlik, ateş, yoğun kas ve eklem ağrıları" ifadelerini kullandı.

Tedavisinin evinde devam ettiğini kaydeden Babacan, "Doktorlarımızın tavsiye ettiği tedavi programını aynen uyguluyoruz. Gün içinde bazen daha iyi, bazen daha bitkin oluyoruz ama iyileşme sürecinde olduğumuza inanıyorum" dedi.

Babacan &ccedil;iftinin oğulları Emir ile 2014 yılında gittikleri bir d&uuml;ğ&uuml;nden.
Babacan çiftinin oğulları Emir ile 2014 yılında gittikleri bir düğünden.

Sağlık çalışanlarının haklarının büyük olduğunu kaydeden Babacan, "Büyük fedakarlıklarla çalışıyorlar. Ben hepsine teşekkür ediyorum, onlara minnettarız. Lütfen onların emeklerini, özverilerini kanıksamayalım. Üzerimize düşen tedbirleri yerine getirmekte titiz olalım" dedi.

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