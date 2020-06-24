AA / HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından TÜİK tarafından açıklanan sektörel güven endekslerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Güven endeksinin haziran ayında bir önceki aya göre, hizmette yüzde 8,5, perakendede yüzde 9,3 ve inşaatta yüzde 33,1 arttığını aktaran Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı ile verdiğimiz destekler, sektörel güven endekslerimize de yansıdı. Veriler, bu zor süreçten güçlenerek çıkacağımıza olan inancımızı destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 24, 2020

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