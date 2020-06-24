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Son dakika haberi Bakan Albayrak'tan sektörel güven değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı ile verilen desteklerin sektörel güven endekslerine de yansıdığını bildirerek, "Veriler, bu zor süreçten güçlenerek çıkacağımıza olan inancımızı destekliyor." ifadesini kullandı.

son dakika
AA / HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından TÜİK tarafından açıklanan sektörel güven endekslerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Güven endeksinin haziran ayında bir önceki aya göre, hizmette yüzde 8,5, perakendede yüzde 9,3 ve inşaatta yüzde 33,1 arttığını aktaran Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı ile verdiğimiz destekler, sektörel güven endekslerimize de yansıdı. Veriler, bu zor süreçten güçlenerek çıkacağımıza olan inancımızı destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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