Çavuşoğlu: İtalya'da helikopterin düştüğü bölge bulundu 0:00 / 0:00

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Prag'da 4. Asya-Avrupa Siyasi Forumu ve Türk Kültür ve Gastronomi Festivali’ne katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, İtalya'da kaybolan ve içinde 4 Türk vatandaşının da bulunduğu helikoptere dair açıklamada bulundu.

Çavuşoğlu konuya ilişkin "Çalışmalar tüm hıızyla sürüyor. Helikopterin düştüğü bölge bulunmuş ama helikopterdeki kişiler hakkında henüz bilgi edinemedik" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu tahıl koridoru planına ilişkin açıklamalarda da bulundu. Çavuşoğlu "Tahıl koridoru için 4'lü zirve konusunda Rusya'dan yanıt bekliyoruz" dedi.

İTALYA'DA KAYBOLAN HELİKOPTER

İtalya’da 9 Haziran'da Toskana bölgesine bağlı Lucca kentindeki Capannori Tassignano Havaalanı'ndan kalkan ve içinde 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu helikopter Modena civarında radardan kaybolmuştu.

Uçakta bulunanlar arasında Eczacıbaşı çalışanları olduğu belirtilmişti. Bülent Eczacıbaşı bu sabah yaptığı açıklamada "Sıkıntılı bir beklemedeyiz. Araştırmalar devam ediyor. Ne yazık ki şu anda helikopterin akıbeti hakkında bir bilgimiz yok. Arama yapılan bölge çok geniş bir bölge. Ve arama çalışması açısından çok büyük güçlükler içeren bir bölge, dağlık ve ormanlarla kaplı bir bölge. Ancak İtalyan makamlar ellerinden gelen bütün imkanları kullanıyorlar. Çok da geniş imkanları var. Onları tümüyle seferber etmiş durumdalar" demişti.