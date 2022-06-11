Çavuşoğlu: İtalya'da helikopterin düştüğü bölge bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan İtalya'daki helikoptere ilişkin açıklama
ABONE OL

Son dakika haberi Bakan Çavuşoğlu'ndan İtalya'da düşen helikoptere ilişkin açıklama

Bakan Çavuşoğlu "İtalya'da büyükelçimiz ve konsolosumuz bölgede. Araştırmalar sürüyor. Biraz önce haber geldi helikopterin düştüğü bölge bulunmuş ancak henüz ulaşılamamış" dedi. Bakan Çavuşoğlu tahıl koridoru planına ilişkin açıklamalarda da bulundu. Çavuşoğlu "Tahıl koridoru için 4'lü zirve konusunda Rusya'dan yanıt bekliyoruz" dedi.

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan İtalya'daki helikoptere ilişkin açıklama
Çavuşoğlu: İtalya'da helikopterin düştüğü bölge bulundu
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Prag'da 4. Asya-Avrupa Siyasi Forumu ve Türk Kültür ve Gastronomi Festivali’ne katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, İtalya'da kaybolan ve içinde 4 Türk vatandaşının da bulunduğu helikoptere dair açıklamada bulundu.

Çavuşoğlu konuya ilişkin "Çalışmalar tüm hıızyla sürüyor. Helikopterin düştüğü bölge bulunmuş ama helikopterdeki kişiler hakkında henüz bilgi edinemedik" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu tahıl koridoru planına ilişkin açıklamalarda da bulundu. Çavuşoğlu "Tahıl koridoru için 4'lü zirve konusunda Rusya'dan yanıt bekliyoruz" dedi.

İTALYA'DA KAYBOLAN HELİKOPTER

İtalya’da 9 Haziran'da Toskana bölgesine bağlı Lucca kentindeki Capannori Tassignano Havaalanı'ndan kalkan ve içinde 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu helikopter Modena civarında radardan kaybolmuştu.

Uçakta bulunanlar arasında Eczacıbaşı çalışanları olduğu belirtilmişti. Bülent Eczacıbaşı bu sabah yaptığı açıklamada "Sıkıntılı bir beklemedeyiz. Araştırmalar devam ediyor. Ne yazık ki şu anda helikopterin akıbeti hakkında bir bilgimiz yok. Arama yapılan bölge çok geniş bir bölge. Ve arama çalışması açısından çok büyük güçlükler içeren bir bölge, dağlık ve ormanlarla kaplı bir bölge. Ancak İtalyan makamlar ellerinden gelen bütün imkanları kullanıyorlar. Çok da geniş imkanları var. Onları tümüyle seferber etmiş durumdalar" demişti.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İtalya'da 4'ü Türk 7 kişiyi taşıyan kayıp helikopteri arama çalışmaları sürüyor
DÜNYA İtalya'da Türklerin bulunduğu helikopteri arama ...
Çin'den ABD'ye "Tayvan için gerekirse savaşırız" uyarısı - Dünya Haberleri
DÜNYA Çin'den ABD'ye "Tayvan için gerekirse savaşırız" ...
Almanya'da üniversitede bıçaklı saldırı: 4 kişi yaralandı
DÜNYA Almanya'da üniversitede bıçaklı saldırı: 4 kişi ...
ABD Başkanı Biden'dan son dakika Ukrayna açıklaması: Zelenskiy bizi dinlemek istemedi - Dünyadan Haberler
DÜNYA Biden: Zelenskiy bizi dinlemek istemedi
İddia: ABD'den Suudi Arabistan'a zeytin dalı
DÜNYA İddia: ABD'den Suudi Arabistan'a zeytin dalı
AB içinde göç ve iltica paketinde kısmi anlaşma
DÜNYA AB içinde göç ve iltica paketinde kısmi anlaşma
ABD ordusunda ilk maymun çiçeği vakası
DÜNYA ABD ordusunda ilk maymun çiçeği vakası
İngiltere Yüksek Mahkemesi'nden Ruanda planına onay
DÜNYA İngiltere Yüksek Mahkemesi'nden Ruanda planına onay
Teksas'taki okul saldırısında şok ayrıntı
DÜNYA Teksas'taki okul saldırısında şok ayrıntı
Yunanistan, askeri bilgilerin sızdırılmasından rahatsız
DÜNYA Yunanistan, askeri bilgilerin sızdırılmasından ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.