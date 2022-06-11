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İtalya'da 4'ü Türk 7 kişiyi taşıyan kayıp helikopteri arama çalışmaları sürüyor

İtalya’nın Lucca kentinden kalktıktan sonra kaybolan ve içinde 4 Türk'ün de bulunduğu helikopteri arama kurtarma çalışmaları, yerel saatle 07.00'de yeniden başladı. Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı da konuya ilişkin açıklama gerçekleştirdi. Eczacıbaşı, İtalya'da kaybolan ve içinde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nde görev yapan 4 kişinin de bulunduğu helikopteri arama çalışmalarının devam ettiğini, halen helikopterin akıbeti hakkında bir bilgileri olmadığını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Prag'da "İtalya'da büyükelçimiz ve konsolosumuz bölgede. Araştırmalar sürüyor. Biraz önce haber geldi helikopterin düştüğü bölge bulunmuş ancak henüz ulaşılamamış" ifadelerini kullandı.

İtalya'da 4'ü Türk 7 kişiyi taşıyan kayıp helikopteri arama çalışmaları sürüyor
İtalya'da Türklerin bulunduğu helikopteri arama çalışmaları sürüyor
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HABERTURK.COM / Ajanslar

İtalya’da 9 Haziran'da Toskana bölgesine bağlı Lucca kentindeki Capannori Tassignano Havaalanından kalkan ve içinde 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu helikopterin Modena civarında radar temasının kesilmesinin ardından başlatılan arama çalışmaları 2 gündür sürüyor.

Treviso'daki bir temizlik kağıdı üretim tesisine gitmek üzere havalanan helikopter için gece yarısına kadar yürütülen arama çalışmalarında sonuç alınamadı. Çalışmalar, bugün yerel saatle 07.00 sıralarında Hava Kuvvetleri ve Modena Valiliği koordinasyonunda yeniden başladı.

Helikopterden alınan en son sinyaller, dronelar, Alpler Kurtarma Ekipleri, İtalya Hava Kuvvetleri, itfaiye, polis ve sivil savunma ekiplerinin yoğun çabaları ile yürütülen çalışmalarda şu ana kadar helikoptere dair herhangi bir iz bulunamadı. Ayrıca helikopterden acil durum sinyali gelmediği belirtildi.

ECZACIBAŞI'NDAN AÇIKLAMA

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, İtalya'da kaybolan ve içinde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nde görev yapan 4 kişinin de bulunduğu helikopteri arama çalışmalarının devam ettiğini, halen helikopterin akıbeti hakkında bir bilgileri olmadığını söyledi.

Toskana ve Emilia-Romagna bölgeleri arasındaki dağlık alanda 9 Haziran’da radardan kaybolan helikopteri arama çalışmalarına bölgeye en yakın nokta olan Modena’da takip eden Eczacıbaşı, burada AA muhabirine açıklama yaptı.

Bülent Eczacıbaşı, helikopteri arama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Sıkıntılı bir beklemedeyiz. Araştırmalar devam ediyor. Ne yazık ki şu anda helikopterin akıbeti hakkında bir bilgimiz yok. Arama yapılan bölge çok geniş bir bölge. Ve arama çalışması açısından çok büyük güçlükler içeren bir bölge, dağlık ve ormanlarla kaplı bir bölge. Ancak İtalyan makamlar ellerinden gelen bütün imkanları kullanıyorlar. Çok da geniş imkanları var. Onları tümüyle seferber etmiş durumdalar."

Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ile sürekli iletişim halinde olduklarını ifade eden Eczacıbaşı, "Sayın Büyükelçimizin çok büyük desteğini ve ilgisini alıyoruz. Kendisine çok müteşekkiriz. İtalyan makamlarıyla sürekli görüşüyor. Bizim görüşemediğimiz yerlerle de görüşüyor. Modena Valisiyle sürekli ilişki içerisinde haberleşme içerisinde. Elden gelen her şeyin yapıldığını görüyoruz. O açıdan içimiz rahat. Ancak tabii araştırmanın sonucunun ne şekilde çıkacağını bilmiyoruz. O açıdan çok sıkıntılı bir bekleyiş içindeyiz." diye konuştu.

Eczacıbaşı, olayın nasıl olduğuna, helikopterden sinyal alınıp alınmadığına dair bir bilgilerinin olmadığını belirterek, "Olay anında bir sinyal alınmadığı anlaşılıyor. Ancak bundan herhangi bir sonuç da ne yazık ki çıkarılamıyor." ifadesini kullandı.

İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 4'ü Türk 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: DÜŞTÜĞÜ BÖLGE BULUNDU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Prag'da "İtalya'da büyükelçimiz ve konsolosumuz bölgede. Araştırmalar sürüyor. Biraz önce haber geldi helikopterin düştüğü bölge bulunmuş ancak henüz ulaşılamamış" ifadelerini kullandı.

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