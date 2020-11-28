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Son dakika haberi Bakan Elvan'dan TOBB toplantısı sonrası açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TOBB ile yapılan ve 4 saati aşan reform görüşmeleri sonrasında açıklama yaptı. Elvan "İş dünyası görüşmelerimizi TOBB ile sürdürdük. Görüş ve önerilerini dinledik. Sonuç odaklı bir toplantı yaptık." dedi. Bakan Elvan görüşmelerin gelecek hafta MÜSİAD ile devam edeceğini kaydetti

Son dakika haberler: Bakan Elvan'dan TOBB toplantısı sonrası açıklama
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TOBB ile yapılan ve 4 saati aşan reform görüşmeleri sonrasında açıklama yaptı.

Elvan "İş dünyası görüşmelerimizi TOBB ile sürdürdük. Görüş ve önerilerini dinledik. Sonuç odaklı bir toplantı yaptık." dedi. Bakan Elvan görüşmelerin gelecek hafta MÜSİAD ile devam edeceğini kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iş dünyası görüşmelerinin ikinci toplantısında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetimiyle bir araya gelmişti.

Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TCMB Başkanı Naci Ağbal ve TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı.

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