Bakan Koca: Aşı programını ülke sathında uygulamakta tecrübeli bir ülkeyiz 0:00 / 0:00

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılama programımızın 2. gününde şu ana kadar 500.000’den fazla sağlık çalışanımız aşı oldu. Aşı programını ülke sathında uygulamakta tecrübeli bir ülkeyiz. Alt yapımız bu programı kontrollü şekilde yürütmek için fazlasıyla yeterli. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız" açıklamasında bulundu.