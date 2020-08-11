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Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 23 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre benzinin litresine 23 kuruş zam pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Zamla benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6.58 liraya, Ankara'da 6.68 liraya, İzmir'de ise 6.69 liraya yükselecek.

8 Ağustos'ta motorinin litresine 16 kuruş zam gelmiş, zamla birlikte motorinin litresi 6 TL'yi geçmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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