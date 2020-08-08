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Dün 7.30'u aşarak tarihi zirvesine yükselen dolar/TL günü de 7.25'ten kapatmıştı. Doların ana para birimleri karşısındaki ortalama değerini gösteren dolar endeksi dün 2 yılın dibine gerilemesine rağmen TL karşısında bu tarihi rekor geldi.

Dolar yeni güne de 7.26 liranın üzerinde başladı. Sabah saatlerinde 7.35'i aşarak rekor düzeye yükseldi. Ardından 7.14'e geriledi. Daha sonra yeniden kademeli olarak 7.30'a yükseldi. Bunun yanında Euro 8.60, sterlin ise 9.50 üzerinde civarında işlem görüyor.

Dün 2.065 doların üzerine tırmanan altının ons fiyatı ise bugün kazanımlarının bir kısmını vermiş durumda. Yine de 2.059 dolarla tarihi zirvesine yakın seyrediyor.

Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksinde itibarıyla 0.29 kayıp yaşandı.