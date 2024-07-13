Son dakika haberi Beşiktaş, Immobile'nin maliyetini açıkladı!

Beşiktaş Kulübü, Lazio'dan transfer edilen Ciro Immobile'nin maliyetini açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel futbolcu Ciro Immobile transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşılmış olup, oyuncuya her sezon için net 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir.”