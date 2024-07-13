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        Haberler Spor Transfer Son dakika haberi Beşiktaş, Immobile'nin maliyetini açıkladı! - Futbol Haberleri

        Son dakika haberi Beşiktaş, Immobile'nin maliyetini açıkladı!

        Beşiktaş Kulübü, Lazio'dan transfer edilen Ciro Immobile ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını ve yıldız golcüye senelik 6 milyon euro ödeneceğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2024 - 17:04 Güncelleme: 13.07.2024 - 17:20
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        Beşiktaş, Immobile'nin maliyetini açıkladı!
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        Beşiktaş Kulübü, Lazio'dan transfer edilen Ciro Immobile'nin maliyetini açıkladı.

        Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

        “Profesyonel futbolcu Ciro Immobile transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşılmış olup, oyuncuya her sezon için net 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir.”

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