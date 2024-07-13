Beşiktaş'ın 'altın' transferi Immobile! Jardel'den sonra bir ilk...
Beşiktaş'ın yeni forveti Ciro Immobile, tam bir gol makinesi... 34 yaşındaki İtalyan yıldız, Serie A'da 4, Serie B'de 1, UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 kez olmak üzere kariyerinde toplam 6 kez gol kralı olmayı başardı. Immobile ayrıca, Galatasaraylı eski futbolcu Jardel'in Türkiye'ye gelişinden 24 yıl sonra Türk futboluna bir ilki yaşattı. İşte detaylar...
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, golcü oyuncu Ciro Immobile'yi renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirdi. Siyah-beyazlılarla resmi sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a gelen İtalyan yıldızın kariyeri ise başarılarla dolu...
6 KEZ GOL KRALI OLDU
34 yaşındaki forvet, kariyerinde 6 kez gol kralı olarak dikakt çeken bir istatistiğe imza attı. İtalya Serie A'da 4 kez, İtalya Serie B'de 1 kez, UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 kez en golcü oyuncu ünvanını elde eden Immobile, kartvizitine 1 de 'Altın Ayakkabı (Golden Boot)' ödülü yazdırdı.
İsmi, son 8 yıldır formasını giydiği Lazio ile özdeşleşen İtalyan forvet, bu süre boyunca kaydettiği 207 golle kulüp tarihinin en golcü futbolcusu oldu.
Kariyerinin erken zamanlarında Juventus altyapısında forma giyen Immobile, Siena, Grosseto ve Pescara'da kiralık oynadıktan sonra 2012'de 4 milyon euroya Genoa'ya bonservisiyle transfer oldu.
Juventus 1 sezon 2 milyon 750 bin euroya yeniden kadrosuna kattığı Immobile'yi aynı sezon Torino'ya o dönemin rekor bedeli olan 13.5 milyon euroya sattı. Torino'da geçridği 2013-2014 sezonunda büyük patlama yapan Immobile, o sezon attığı 28 golün ardından 18.5 milyon euro karşılığında Alman devi Borussia Dortmund'un yolunu tuttu.
DORTMUND'DA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI
İtalyan futbolcunun Almanya günleri ise istediği gibi gitmedi. Bundesliga'da beklenilen performansı sergileyemeyen Immobile, 2016'da Sevilla'ya kiralandıktan sonra devre arasında kalıcı olarak İspanyol ekibine gitti.
Sevilla'da da umduğunu bulamayan Immobile, kiralık olarak döndüğü Torino'da 14 maçta 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi ve bu sayede kariyerinin en parlak yıllarını yaşayacağı Lazio'ya transfer oldu.
2016'da imza attığı Lazio ile 3 kez Serie A gol kralı olan Immobile, 2019-20'de attığı 36 golle Gonzalo Higuaine ait olan 'Serie A'da bir sezonda en fazla gol atan futbolcu' rekorunu egale etti.
Kariyer sezonunu yaşayan Immobile; Cristiano Ronaldo ve Lewandowski'yi geride bırakarak Avrupa'da en çok gol atan oyuncu oldu ve Altın Ayakkabı (Golden Boot) ödülünü kazandı.
JARDEL'DEN SONRA İLKİ YAŞATTI!
Ciro Immobile ayrıca, Galatasaray'ın eski yıldızı Mario Jardel'den sonra Türk futboluna ilk yaşattı. İtalyan futbolcu, 24 yıllık aranın ardından Süper Lig’e gelen Altın Ayakkabı ödüllü ikinci futbolcu oldu. Brezilyalı Mario Jardel, 1998-1999 sezonunda Altın Ayakkabı ödülünü kazanmış ve 2000 yılında Porto'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.
BÜYÜK SAKATLIK YAŞAMADI
Lazio formasıyla 2023-2024 sezonu hariç 7 sezon üst üste çift haneli gol sayısına ulaşan tecrübeli futbolcu, kariyerinde büyük bir sakatlık da yaşamadı. Sadece 2023-24 ve 2022-23'te kas yırtılması sakatlığı yaşadığı için toplam 18 maç kaçırdı.