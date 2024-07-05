Son dakika haberi Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı
Beşiktaş, Valentin Rosier ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin sona erdirildiğini açıkladı.
Giriş: 05.07.2024 - 13:04 Güncelleme: 05.07.2024 - 13:13
Beşiktaş, Fransız sağ bek Valentin Rosier ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Valentin Andre Henri Rosier ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir" denildi.
La Liga ekiplerinden Leganes, Fransız sağ beki kadrosuna kattığını açıkladı.
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