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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta resmi imza: Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun sözleşmesi uzatıldı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta resmi imza: Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun sözleşmesi uzatıldı

        Yeni sezon planlaması kapsamında Beşiktaş, iç transferde çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar, bu kapsamda 17 yaşındaki santrfor Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2024 - 16:31 Güncelleme: 04.05.2024 - 16:32
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        Beşiktaş'ta resmi imza
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        Beşiktaş, altyapısından yetişen Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sözleşmesini uzattı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 17 yaşındaki oyuncuyla 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşme uzatıldığı belirtildi.

        Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği Mustafa Erhan Hekimoğlu'na yeni dönemde siyah-beyazlı formayla başarı dilediği aktarıldı.

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