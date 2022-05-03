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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Bursa'da bar kavgası cinayetle bitti- Haberler
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Bir kişi öldü, bir kişi yaralı! Barda dehşet!

Son dakika haberine göre Bursa'nın Mudanya ilçesinde barda çıkan tartışmada dehşet yaşandı. İşletme müdürü hayatını kaybederken, bir güvenlik görevlisi de ağır yaralandı. Cinayet zanlısı Yücel E., polis tarafından gözaltına alındı

Son dakika haberi: Bursa'da bar kavgası cinayetle bitti- Haberler
Bir kişi öldü, bir kişi yaralı! Barda dehşet!
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İHA

Bursa'da, dün gece saat 02.00 sıralarında Mudanya ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre, bar müşterisi Yücel E., çevresindekileri rahatsız ettiği için işletme müdürü tarafından uyarıldı.

İŞLETME MÜDÜRÜNÜ BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

İHA'da yer alan habere göre alkolün etkisiyle büyüyen sözlü tartışama kavgaya dönüştü. Büyüyen kavgada yanındaki bıçağı çıkaran Yücel E., işletme müdürü İbrahim A.'yı bıçaklayarak öldürdü.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ AĞIR YARALANDI

Aynı işletmenin güvenlik görevlisi Hakan K.'yı ise ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri İbrahim A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Güvenlik görevlisi Hakan K., ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hakan K. yoğun bakıma kaldırılırken hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, işletme müdürü İbrahim A.'yı bıçaklayarak öldüren ve güvenlik görevlisi Hakan K.'yı ağır yaralayan cinayet zanlısı Yücel E. polis ekiplerinin detaylı çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Yücel E.'nin savcılıktaki soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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