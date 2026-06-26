Gün Başlıyor - 25 Haziran 2026 (Venezuela'da 7.2 Ve 7.5 Büyüklüğünde Peş Peşe İki Deprem)

Venezuela'de 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde peş peşe iki deprem. ABD Venezuela'ya yardım gönderecek. CHP olağan kurultaya gidiyor. Balçova ve Seferihisar'da operasyon. ABD-İran hattında nükleer anlaşmazlık. 15 Temmuz'un yıldönümü yaklaşıyor. Meclis'ten suça sürüklenen çocuk raporu. Avrupa aşırı sıcaklara t... Daha Fazla Göster Venezuela'de 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde peş peşe iki deprem. ABD Venezuela'ya yardım gönderecek. CHP olağan kurultaya gidiyor. Balçova ve Seferihisar'da operasyon. ABD-İran hattında nükleer anlaşmazlık. 15 Temmuz'un yıldönümü yaklaşıyor. Meclis'ten suça sürüklenen çocuk raporu. Avrupa aşırı sıcaklara teslim. A Milliler son maçına çıkacak. Dünya Kupası'nı Trump takdim edecek. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sundu. Daha Az Göster