Boşandığı eşi ile arkadaşını öldürdü! Pompalıyla çifte cinayet
Erzincan'da, 66 yaşındaki B.K., boşandığı eşi 42 yaşındaki S.K. isimli kadın ile yanındaki olan 32 yaşındaki U.B.'yi pompalı tüfekle öldürdü. Şüpheli, polis merkezine giderek teslim oldu ve çifte cinayeti itiraf etti. B.K.'nin sorgusu devam ediyor
Giriş: 26 Haziran 2026 - 11:03 Güncelleme:
Erzincan'da olay, gece yarısı saat 00.30 sıralarında merkeze bağlı Barbaros Mahallesi 468'inci Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi.
KADIN İLE ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ
DHA'daki habere göre apartmandan gelen silah sesleri sonrası vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, binanın 3'üncü katındaki dairede S.K. (42) isimli kadın ile yanındaki U.B.'nin (32) pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğünü tespit etti.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Cansız bedenler otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli B.K. (66) polis merkezine gitti.
Teslim olan B.K., çifte cinayeti işlediğini itiraf etti.
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