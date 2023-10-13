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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 12:59 Güncelleme: 13.10.2023 - 13:09
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
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        İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmede, şiddeti her geçen gün artan İsrail-Filistin çatışmaları çerçevesinde bölgedeki insani durum, sükunetin sağlanmasına yönelik çabalar ve atılması gereken adımların ele alındığı ifade edildi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

        "Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Gazze'deki masum sivillere yönelik insan hakları ihlallerinin kabul edilemez olduğunu, onlara yardım ulaştırmak için Türkiye'nin çaba gösterdiğini, özellikle Batılı ülkelerin gerilimin dozunu azaltıcı adımlar atması ve barışa hizmet etmeyen çabalardan uzak durulması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, uluslararası toplumun, sorunun kalıcı biçimde ortadan kalkması için Türkiye'nin iki devletli çözüm temelindeki önerilerine kulak vermesi gerektiğini ve samimiyetle yaklaşılması durumunda hem bölgeyi hem de dünyayı rahatlatacak bir çözümün bulunabileceğini ifade etti."

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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