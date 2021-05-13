Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 \u0130leti\u015fim Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, g\u00f6r\u00fc\u015fmede, Erdo\u011fan ile Muhammed kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 Ramazan Bayram\u0131 tebri\u011finde bulundu. G\u00f6r\u00fc\u015fmede, \u0130srail in Filistin e y\u00f6nelik sald\u0131r\u0131lar\u0131 ve bask\u0131lar\u0131 da ele al\u0131nd\u0131. \r \r \r 24 SAAT\r G\u00dcN\u00dcN \u00d6ZET\u0130\r \r 24 saat\r \r \r \r \r \r \r 24 saat g\u00fcn\u00fcn \u00f6nemli haberleri ve geli\u015fmeleri
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