Son dakika haberi Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'deki durum uyanış çağrısı teşkil etmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında, Brezilya Dönem Başkanlığı tarafından BM Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları 2. Toplantısı'na katıldı.

Fidan, buradaki konuşmasında sürekli dönüşüm, derin jeopolitik ayrılıklar ve kalkınma alanında artan eşitsizlikler döneminde, uluslararası kurumların reformu ve yeniden canlandırılmasının hayati önem taşımayı sürdürdüğünü vurguladı.

Kanlı çatışmaların ve uluslararası insancıl hukukun aleni ihlallerinin ortasında, "Geleceğin Zirvesi'ni" düzenleme konusunda anlamlı bir adım attıklarını kaydeden Fidan, "Gelecek Paktı, küresel kurumların reformu çabalarımızda bize rehberlik edecektir." dedi.

Fidan, bugün "Küresel Yönetişim Reformu Eylem Çağrısı'nı" onaylamak suretiyle G20 bakanları olarak bu çabaya olan bağlılıklarını bir kez daha vurguladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gazze'deki kabul edilemez durum, uluslararası toplum için bir uyanış çağrısı teşkil etmelidir. Filistinli kardeşlerimizi açlığa ve katliama mahkum etmeyeceğiz ve sessiz kalmayacağız. Şu anda çatışmanın Lübnan'a sıçramasıyla karşı karşıyayız ve bunun daha da yayılıp yayılmayacağını bilmiyoruz. Bu nedenle, daha geniş bir çatışma riskiyle karşı karşıyayız."