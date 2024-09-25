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        Haberler Müzik Metin Arolat'ın son görüntüleri ortaya çıktı - Magazin haberleri

        Metin Arolat'ın son görüntüleri

        Geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekânda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Metin Arolat'ın son görüntüleri ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 17:58 Güncelleme: 25.09.2024 - 18:20
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        Son görüntüleri ortaya çıktı
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        Şarkıcı, fotoğrafçı ve reklam yönetmeni Metin Arolat, 21 Eylül gecesi Kadıköy'de sahne aldığı mekânda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmişti. Metin Arolat’ın hayatını kaybetmesi sanat camiasını yasa boğmuştu.

        Ünlü ismin kalp krizi geçirdiği anlar ortaya çıktı. Görüntülerde elinde mikrofonla şarkı söyleyen Metin Arolat'ın seyircilerin masasına fenalaşıp düştüğü görüldü.

        Metin Arolat, geçtiğimiz pazartesi günü memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

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