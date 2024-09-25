Metin Arolat'ın son görüntüleri
Geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekânda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Metin Arolat'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Şarkıcı, fotoğrafçı ve reklam yönetmeni Metin Arolat, 21 Eylül gecesi Kadıköy'de sahne aldığı mekânda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmişti. Metin Arolat’ın hayatını kaybetmesi sanat camiasını yasa boğmuştu.
Ünlü ismin kalp krizi geçirdiği anlar ortaya çıktı. Görüntülerde elinde mikrofonla şarkı söyleyen Metin Arolat'ın seyircilerin masasına fenalaşıp düştüğü görüldü.
Metin Arolat, geçtiğimiz pazartesi günü memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.