Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Panama'da 0:00 / 0:00

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ekonomi alanında işbirliğimizi nasıl geliştirebileceğimizi görüştük. İkili ticaretimiz geçen seneye göre yüzde 50 arttı. Bizim lehimize ciddi açık var. Bunu dengelemek için akşam çalışma yemeğinde bakan arkadaşlarımız bize katıldılar. Bunu değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde ticaret hacmimizi arttıracağız.

Turizm, inşaat, lojistik alanlarında ülkelerimiz arasında büyük bir potansiyel bulunuyor. Biraz sonra imzalayacağımız ticaret ve ekonomi işbirliği anlaşması ülkelerimiz arasında karma ekonomik komisyonu ve iş konseyinin kurulmasını sağlayacaktır.

Son zamanlarda firmalarımızın Panama'ya olan ilgisinin arttığını görüyoruz. En son Expo fuarına 18 firmamız katıldı. Biz de firmalarımızı yatırım yapmaya teşvik ediyoruz.

Türkiye ve Panama iki önemli turizm ülkesi. Bugün imzalayacağımız turizm işbirliği anlaşması da işbirliğimizi daha da güçlendirecektir.

Bugün Türk Hava Yolları'nın başka ülkede durmadan Panama şehri ile İstanbul arasında direk uçuşların devam etmesi konusunda mutabık kaldık. THY de bu konuyu olumlu şekilde değerlendiriyor.

Bugün eğitim, kültür, Türk dilinin Panama üniversitelerinde okutulması dahil birçok alanda ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimizi, güçlendirebileceğimizi konuştuk.

Bölgesel konuları da ele aldık. Erico Morales Latin Amerika ve Karayip'teki gelişmeler hakkında bilgi verdi. Ben de Ukrayna ve bölgelerimiz hakkında bilgi verdik. Düzensiz göç ve bu tür sınamalarla nasıl işbirliği yapacağımızı konuştuk.

Tüm bu verimli görüşmeler ve sıcak misafirperverlik için Erico Morales'e ve dostlarıma teşekkür ediyorum."