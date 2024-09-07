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        Haberler Dünya Son dakika haberi Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki | Dış Haberler

        Son dakika haberi Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki

        Dışişleri Bakanlığı: İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Cumhurbaşkanımızı hedef alan iftira dolu bir sosyal medya paylaşımı daha yaptığı görülmektedir. Adı geçen şahsın, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Netanyahu hükümeti içinde dahi herhangi bir itibarı bulunmamaktadır

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 07.09.2024 - 20:57 Güncelleme: 07.09.2024 - 21:14
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        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
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        Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medyadaki paylaşımına tepki göstererek, "Adı geçen şahsın, soykırım suçu işleyerek insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümeti içinde dahi herhangi bir itibarı bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

        Bakanlık, X sosyal medya hesabından, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan sosyal medya paylaşımına ilişkin açıklamada bulundu.

        Açıklamada, Katz'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye dair iftira ve yalan dolu bir paylaşım yaptığı vurgulanarak, şunlar belirtildi:

        "Adı geçen şahsın, soykırım suçu işleyerek insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Netanyahu hükümeti içinde dahi herhangi bir itibarı bulunmamaktadır. Katz, ülkemizdeki sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmek suretiyle gündemde kalmaya ve soykırım şebekesindeki koltuğunu korumaya çalışmaktadır."

        Bakanlığın paylaşımında, Türkiye'nin gerçekleri dile getirmeye ve Filistinlilerin haklı davasını savunmaya devam edeceği de vurgulandı.

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