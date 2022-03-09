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Son dakika haberi Erdoğan ile Biden görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın 18.30'da telefonla görüşecek. Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları devam ederken yapılacak bu görüşme savaşan iki ülke ile birlikte Türkiye ve dünya kamuoyunca da dikkatle takip edilecek. Bu görüşme, krizin başlangıcından bu yana taraflara eşit mesafede yaklaşan Türkiye'nin diplomatik adımlarından biri olarak kayıtlara geçerken, Rusya ve Ukrayna Dışişleri bakanlarının Antalya'daki buluşmasının ardından önümüzdeki günlerde Yunanistan ve Almanya başbakanları da Türkiye'ye gelecek

Son dakika haberi Erdoğan ile Biden görüşecek
AA

Rusya'nın Ukrayna'daki işgal harekatında iki hafta geride kalırken taraflar arasındaki müzakerelerde bugüne dek sonuç alınamadı. Türkiye eksenli diplomatik çabalar son günlerde yoğunlaştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kubela yarın Antalya'daki Diplomasi Forumu'nda bir araya gelecek. Bu buluşma krizin başladığı günden bu yana yapılacak en üst düzey temas olacak.

Krizin başlangıcından bu yana Rusya'dan da Ukrayna'dan da vazgeçilemeyeceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü AK Parti grup toplantısında her iki ülkenin lideri ile de birden fazla görüştüğünü anımsatarak adımları şöyle anlatmıştı: "Diplomatik faaliyetlerimiz kapsamında aralarında NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen, Hollanda Başbakanı Rutte, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson, Litvanya Başbakanı Simonytea, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kanada Başbakanı Trudeau, Rusya Devlet Başkanı Putin, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu'nun da yer aldığı devlet ve hükümet başkanları ile defalarca görüşmek suretiyle bu süreci barışa kavuşturmanın gayreti içinde olduk."

BIDEN İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın 18.30'da telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Krizin ortasında yapılacak bu görüşmede verilecek mesajlar da iki ülke için önem arz edecek.

TÜRKİYE'YE GELİYORLAR

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de Pazar günü Türkiye'ye gelecek. Rusya'nın saldırısı sonrası Miçotakis, Parlamento'daki konuşmasında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmem lazım. Bu işgalden sonra yeni durumu Türkiye'yle görüşmemizi gerektiriyor" ifadelerini kullanmıştı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 14 Mart'ta Ankara'ya günübirlik bir ziyarette bulunacak.

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