Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 18. haftasındaki BB Erzurumspor maçı öncesi yaptığı açıklamada yayıncı kuruluşa tepki gösterdi.

Bulut, "Son iki günde Fenerbahçe ailesine, adil olmayan bir durum uygulanmakta. Yayıncı kuruluşun tarafsız ve adil olması gerektiğini düşünmekteyiz ama hiçbir durumda bunu görmemekteyiz. Şu an burada mecburiyetten konuşuyoruz. Bunun gelecekte değişmesini daha adil, tarafsız olmasını, ilerlemesi gerektiğini istiyoruz. Bunu biz maalesef hiçbir anlamda göremiyoruz ve bu bizi üzüyor" dedi.

Tecrübeli teknik adam, yayıncı kuruluşun röportajını soru almadan bitirdi.

SERDAR AZİZ DE TEPKİ GÖSTERDİ

Yayıncı kuruluşun spikerinin maç öncesinde sorduğu "Nasıl bir maç olacak" sorusuna Serdar Aziz, "Maçı konuşmayacağım. Sezon başından bugüne kadar, yayıncı kuruluşun bizle alakalı neler yapmak istediğini anlamış değiliz. Fenerbahçe çok büyük bir camiadır. Bizim sadece beklediğimiz adil ve tarafsız bir yayıncı kuruluş. Cevabımızı sahada vereceğiz" yanıtını verdi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan seyircisiz maçın yayını sırasında, ekranlara verilen seslerde Fenerbahçe'ye hakaret edilen tezahüratların yer aldığını belirtip yayıncı kuruluşa tepki göstermişti. beIN Sports ise özür metni yayınlamıştı.