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HaberlerGündemGüvenlikSon dakika haberi! Etkisiz hale getirilen terörist kırmızı kategoriden çıktı!
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Son dakika haberi! Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen terörist kırmızı kategoriden çıktı!

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin "Kırmızı Kategori"de yer alan "Doktor Amara" kod isimli Müzeyyen Aydınlı olduğu belirlendi

Son dakika haberi! Etkisiz hale getirilen terörist kırmızı kategoriden çıktı!
AA

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 3 Ekim'deki operasyon kapsamında, Lice ilçesi Yalımlı köyü Hevsel mezrası kırsalında tespit edilen terör örgütü üyelerine yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.

AA'nın haberine göre, operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde "Kırmızı Kategori"de yer alan "Doktor Amara" kod isimli Müzeyyen Aydınlı olduğu belirlendi.

Öte yandan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında öldürülen teröristle ilgili olduğu değerlendirilen bir avukat, İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla gözaltına alındı.

Diyarbakır Barosu'na kayıtlı M.N.D'nin işlemleri sürüyor.

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